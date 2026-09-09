भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक: दो राजनीतिक प्रस्ताव पारित; वंदेमातरम पर कांग्रेस के रुख की निंदा

हल्द्वानी में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आज दो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए। साथ ही विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत का संकल्प का प्रस्ताव केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने रखा। वहीं, वंदेमातरम मातरम पर कांग्रेस के रुख की निंदा की गई।

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