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उत्तराखंड: आज हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, नितिन नवीन और सीएम धामी समेत कई नेता होंगे शामिल

Wed, 09 Sep 2026 08:08 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी
संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 09 Sep 2026 08:08 AM IST
सार

भारतीय जनता पार्टी की आज हल्द्वानी में होने जा रही प्रदेश कार्यसमिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई नेता शामिल होंगे। लेकिन प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और महामंत्री संगठन अजेय पहुंचेंगे या नहीं इसकी भी चर्चा है।

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Uttarakhand BJP State Executive Committee meeting begins in Haldwani today Nitin Navin will attend
नितिन नवीन - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार
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भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज से शुरू हो रही है। बैठक रामपुर रोड स्थित एक होटल में सुबह 10 बजे से होगी। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश तिवारी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिलों के अध्यक्ष-महामंत्री और मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल होंगे।

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बुधवार को मुख्यमंत्री दिनभर हल्द्वानी में रहेंगे। वे सुबह 10:25 बजे कार्यसमिति के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। दोपहर 2:20 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पंतनगर एयरपोर्ट जाएंगे। इसके बाद दोपहर 3:10 बजे प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, शाम 5 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक और शाम 7 बजे कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। सभी बैठकें हल्द्वानी में होंगी।
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...तो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश महामंत्री संगठन की गैर मौजूदगी में होगी कार्य समिति  

बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और महामंत्री संगठन अजेय की मौजूदगी रहेगी या नहीं, इसको लेकर खासी चर्चा रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की पत्रकार वार्ता में भी यह सवाल उनसे पूछा गया मगर उन्होंने इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। इतना जरूर कहा कि प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में बीती 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे चुनावी राज्यों के लिए नए प्रदेश प्रभारियों की नियुक्तियां की गईं, लेकिन उत्तराखंड में नए प्रभारी की नियुक्ति नहीं की गई है।

उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार एक जून 2026 को यहां से हटाकर राजस्थान में संगठन के महामंत्री नियुक्त किए गए। उत्तराखंड में फिलहाल न प्रदेश प्रभारी हैं और न प्रदेश महामंत्री (संगठन)। भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कार्यसमिति में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो प्रदेश कार्यसमिति में उठे राजनीतिक मुद्दों और हालात से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराते हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में संगठन का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है। अगर यह दोनों मौजूद नहीं रहते हैं तो यह पहली बार होगा जब प्रदेश प्रभारी और प्रदेश संगठन मंत्री की गैर मौजूदगी में प्रदेश कार्यसमिति होगी। देखना है कि प्रदेश कार्यसमिति में प्रदेश प्रभारी मौजूद रहते हैं कि नहीं। हालांकि भाजपा सूत्रों के मुताबिक अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश प्रभारी की घोषणा नहीं हुई है।

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