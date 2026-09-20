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हल्द्वानी: पटेल चौक के राजा की निकली विसर्जन यात्रा, जयकारों से गूंजा शहर

गायत्री जोशी

Updated Sun, 20 Sep 2026 05:53 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 05:53 PM IST







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हल्द्वानी में पटेल चौक के राजा की रविवार को विसर्जन यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु गणपति बप्पा के जयकारों के साथ विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। इसके बाद विधि-विधान के साथ गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया गया। ... और पढ़ें

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