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नैनीताल: नंदा नवमी पर भी नयना देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु
नैनीताल में सुबह से खिली धूप से जहां मौसम महरबान है वहीं श्रद्धा परवान चढ़ रही है। शहर का नजारा इन दिनों नंदा मय बना हुआ है।आठ दिवसीय नंदा देवी कौतीक के चलते नयना देवी मंदिर परिसर में तो भीड़ है ही खेल मैदान में लगी दुकानों एवं झूलों में भी भीड़ है। नवमी पर भी सुबह पांच बजे हुए पूजन के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई। नवमी पर भी श्रद्धालु ने मन्नत के अनुरूप बलि के लिए बकरे लाए। सुबह शंखनाद, घंटियों की गूंज एवं छोलिया कलाकारों के ढोल दमाऊ की धुन के बीच हुए पूजन के बाद रविवार को दुर्गा सप्तशती पाठ एवं हवन हुआ। इसके बाद कन्या पूजन किया गया। मंदिर में श्रद्धालुओ की आवाजाही बनीं हुई है। भीड़ बढ़ने पर आयोजक संस्था राम सेवक सभा के पदाधिकारी व सदस्य पुलिस एवं स्काउट की मदद से भीड़ को कतार में दर्शन करवाने में जुटे हैं। कई लोग मैया से मांगी मन्नत के पूर्ण होने पर बकरे के साथ मंदिर पहुंचे। यहां गोवर्धन हाल में बने मंच में महोत्सव समेत धार्मिक एवं लोक संस्कृति पर परिचर्चा हुई। जिसे ताल चैनल के माध्यम से प्रसारित किया गया। पशुपालन विभाग ने पंजीकरण कर उनकी पूजा करवाई। सफलता में अध्यक्ष मनोज साह, जगदीश बवाड़ी, घनश्याम लाल साह, अशोक साह, भुवन बिष्ट, कैलाश जोशी, बिमल चौधरी, बिमल साह, मोहित लाल साह, भीम सिंह कार्की आदि जुटे हुए हैं।
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