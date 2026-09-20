हल्द्वानी: गाली-गलौज से रोकने पर बुजुर्ग से मारपीट, बचाने पहुंचे बेटे पर धारदार हथियार से हमला; भर्ती

हल्द्वानी के बनभूलपुरा थानाक्षेत्र के आजाद नगर की रहने वाले मौलाना हयातुल्ला ने जब युवक को गाली-गलौज करने से रोका तब आरोपी और उसके साथियों ने मारपीट शुरू कर दी। बुजुर्ग का शोर सुनकर जब उनके बच्चे बचाने पहुंचे तब आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर एक को घायल कर दिया। मामला शनिवार देर रात का है। घायल एजाज के भाई शिबली खान ने तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

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पुलिस को दी शिकायत में शिबली खान ने बताया कि शनिवार शाम मोहल्ले का ही रहने वाला युवक शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए शोर मचा रहा था। बताया कि उनके भाई एजाज और पिता ने उसे रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि युवक ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। पिता और भाई को बचाने के लिए जब वह अन्य लोगों के साथ पहुंचे तब आरोपी ने भी अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद धारदार हथियार से हमला कर भाई एजाज को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह तुरंत घायल भाई को लेकर बेस अस्पताल पहुंचे जहां से एसटीएच रेफर कर दिया गया। यहां उनका इलाज चल रहा है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द हिरासत में लेकर मामले का खुलासा किया जाएगा।