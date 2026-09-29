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एमबीपीजी चुनाव बवाल: आर्यन बेलवाल आगे...धीरज बिष्ट ने फाड़े मतपत्र, कालेज गेट पर प्रदर्शन; पुलिस ने की लाठीचार्ज

Tue, 29 Sep 2026 11:13 PM IST
Heera
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Updated Tue, 29 Sep 2026 11:13 PM IST
Chaos during counting of votes for MBPG College student union elections Haldwani
हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव की मतगणना के दौरान अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी आर्यन बेलवाल लगातार एबीवीपी प्रत्याशी धीरज बिष्ट से आगे चल रहे हैं। इसी बीच धीरज बिष्ट ने मतगणना स्थल पर आर्यन के मतपत्र फाड़कर हंगामा किया, जिसकी सूचना बाहर पहुंचते ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कालेज गेट पर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामा करने वालों को नैनीताल रोड से खदेड़ा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिस व्यक्ति पर लाठीचार्ज हुआ, वह मेयर गजराज का पीआरओ बताया जा रहा है। राज्यमंत्री शंकर कोरंगा भी मौके पर पहुंच गए हैं।
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