{"_id":"6abbf8c05d2be3090b076f70","slug":"video-chaos-during-counting-of-votes-for-mbpg-college-student-union-elections-haldwani-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"एमबीपीजी चुनाव बवाल: आर्यन बेलवाल आगे...धीरज बिष्ट ने फाड़े मतपत्र, कालेज गेट पर प्रदर्शन; पुलिस ने की लाठीचार्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव की मतगणना के दौरान अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी आर्यन बेलवाल लगातार एबीवीपी प्रत्याशी धीरज बिष्ट से आगे चल रहे हैं। इसी बीच धीरज बिष्ट ने मतगणना स्थल पर आर्यन के मतपत्र फाड़कर हंगामा किया, जिसकी सूचना बाहर पहुंचते ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कालेज गेट पर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामा करने वालों को नैनीताल रोड से खदेड़ा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिस व्यक्ति पर लाठीचार्ज हुआ, वह मेयर गजराज का पीआरओ बताया जा रहा है। राज्यमंत्री शंकर कोरंगा भी मौके पर पहुंच गए हैं।

... और पढ़ें