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VIDEO: कृष्णापुर के निवासियों का डांठ में प्रदर्शन जारी कहा:अब मार्ग न मिलने तक प्रदर्शन होगा
नैनीताल। नगर के संवेदनशील बलियानाला से लगे कृष्णापुर क्षेत्र के लोगों का मार्ग निर्माण की मांग को लेकर किया जा धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा।
तल्लीताल डांठ में हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि बीते करीब नौ वर्ष से कृष्णापुर के लोग वंचित हैं। बीते दिनों आंदोलन में प्रदर्शन करने वाले त्रिलोक सिंह का बीते दिवस आसमायिक निधन हो गया। मार्ग होता तो तीन किमी का सफर तय करने में उन्हें मात्र कुछ मिनट लगते, लेकिन हल्द्वानी ले जाने पर उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया।
बार-बार मार्ग निर्माण की मांग को लेकर जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के बावजूद भी मार्ग निर्माण की सार्थक पहल नहीं हो पायी है। नैनीताल वार्ड में होने के बावजूद लोग न तो पालिका के रहे न किसी ग्राम सभा के। जबकि यहां के हालात काफी बदतर हैं। प्रदर्शनकारियों में कैलाश अधिकारी, दिनेश जोशी, रेखा जोशी, मोहन नेगी समेत 40 से अधिक लोग रहे।
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