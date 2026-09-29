उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव: एबीवीपी का दबदबा, निर्दलीयों ने भी दिखाया दम, कई जिलों में मतगणना जारी

प्रदेश के राजकीय और अशासकीय 137 महाविद्यालयों, चार विश्वविद्यालयों व उनके परिसरों में हुए छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दबदबा रहा। कई कॉलेजों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत परचम लहराया है। एबीवीपी ने 55 और एनएसयूआई ने 24 महाविद्यालयों में जीत का दावा किया है। देर रात कई जिलों के कॉलेजों में मतगणना जारी है। मतदान और मतगणना के दौरान राज्य के सबसे बड़े कॉलेज डीएवी में हंगामा हुआ। पुलिस ने स्थिति को संभाला। कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के नवदीप राणा और महासचिव पद पर निर्दलीय नीलांश विजयी रहे।

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राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में सुबह साढ़े आठ बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर डेढ़ बजे तक चला। इसके बाद साढ़े तीन बजे से मतगणना शुरू हुई और शाम को परिणाम जारी हुआ। डीएवी कॉलेज में मतदान से लेकर मतगणना तक तनावपूर्ण माहौल रहा। डीवीएस कॉलेज देहरादून में एनएसयूआई ने जीत हासिल की। छात्र चुनाव संघ में कई कॉलेजों में एबीवीपी व एनएसयूआई को निर्दलीय प्रत्याशियों ने कड़ी टक्कर देकर जीत दर्ज की। एबीवीपी व एनएसयूआई से बागी कई प्रत्याशियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत का परचम लहरया।अखिल भारतीय विद्यार्थी के प्रदेश महामंत्री यशवंत पंवार के मुताबिक छात्र-छात्राओं ने विद्यार्थी परिषद पर भरोसा जताया है। संगठन ने चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी किया था। घोषणा पत्र के अनुरूप काम कर छात्र हित के लिए संघर्ष किया जाएगा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के मुताबिक संगठन का 24 महाविद्यालयों में पूरा पैनल जीता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य महाविद्यालयों में संगठन व उसके समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। आरोप लगाया कि डीएवी कॉलेज देहरादून, काशीपुर, रामनगर, खटीमा व मसूरी में दोबारा मतगणना कराकर एबीवीपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए गड़बड़ी की गई है।