{"_id":"6aa98a8468520a5fb60a1f2b","slug":"video-bhajans-enliven-the-ganesh-mahotsav-devotees-left-spellbound-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गणेश महोत्सव में भजनों की धूम, भावविभोर हुए श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नैनीताल। शहर के तल्लीताल बाजार एवं मल्लीताल पालिका के समीप स्थित पार्क में इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम है। आयोजकों की ओर से आमंत्रित भजन मंडली की ओर से भजन आदि किए जा रहे हैं। इससे यहां का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। भक्तिगीतों पर भावविभोर श्रद्धालु झूमते हुए भी देखे जा रहे हैं। विधायक सरिता आर्या ने भी आयोजन में शिरकत की। तल्लीताल में पूर्व पालिका सभासद किरन साह की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम के तहत सुबह पंडित बसंत बल्लभ तिवारी ने पूजा अर्चना कराई। इसके बाद महिलाओं की ओर से घर में पधारों गजानन जी मेरे घर में पधारो.., आओ आओ गजानन मेरे अंगना.., मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे.. आदि गीत संगीत से गाए गए। लक्ष्मी धस्माना, मंजू रौतेला आदि सांस्कृतिक दलों की ओर से भजन प्रस्तुत किए गए। पूजन व भजन समाप्ति के बाद प्रसाद बांटा गया। पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल ने भी आयोजन में शिरकत की। सफलता में प्रकाश बिष्ट, मनोज साह, दीपक साह, चंद्रा पंत, पुष्पा बिष्ट, पूजा, विनीता पांडे, मुच्चू साह, आयुष भंडारी, पार्थ, हर्षित बिष्ट, सीमा, ममता रावत, प्रेमा अधिकारी, गुड़िया, पुष्पा साह आदि जुटे रहे। इधर, मल्लीताल नगर पालिका के ठीक पीछे बने पार्क में भी विधिवत पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत हुई। यहां विधायक सरिता आर्या ने आयोजन में शिरकत की। सफलता में विनोद सिंह, तरुन लूथरा, मनोज कुमार, कुलदीप कुमार, कुंदन तिलारा, संदेश पाल, आकाश आदि जुटे रहे।

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