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कुंभ-2027 की तैयारियां: मेलाधिकारी ने किया बैरागी कैंप समेत विभिन्न स्थलों का निरीक्षण

Alka Tyagi

Updated Thu, 22 Oct 2026 07:47 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 07:47 PM IST







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कुंभ-2027 की तैयारियों में अस्थायी व्यवस्थाओं ने भी पकड़ी रफ्तार, शिविरों से लेकर सड़कों और पार्किंग तक काम तेज मेलाधिकारी सोनिका ने बैरागी कैंप, दक्षद्वीप और हरिद्वार बाईपास सहित विभिन्न स्थलों का किया निरीक्षण कुंभ से पहले हरिद्वार बाईपास चालू करने और एनएच-74 के लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश ... और पढ़ें

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