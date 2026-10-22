हरिद्वार: बंगाल के प्रसिद्ध संस्कृति छाऊ नृत्य का जीवंत मंचन, कलाकारों ने बटोरी तालियां

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बंगाल के प्रसिद्ध संस्कृति छाऊ नृत्य का जीवंत मंचन कर कलाकारों ने खूब तालियाँ बटोरी। बंगाल से आए कुल 17 कलाकारों के दल ने स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में महिषासुर मर्दिनी, शुभ निशुंभ हननी का जीवंत मंचन किया। बंगाली देवी स्तुति पर कलाकारों का यह मंचन देखने भारी भीड़ उमड़ी। भैंसे का रूप लिए दानव और सिंह का वेश धारण किए। कलाकारों ने बच्चों को खूब हंसाया।

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