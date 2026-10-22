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Haridwar News: नाबालिग का अपहरण कर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 07:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:57 PM IST
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Accused of abducting a minor arrested
धनौरी। किशोरी के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर जिला बाल कल्याण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे संरक्षण में भेज दिया गया।
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पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने 29 सितंबर को अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मंगलौर के आमखेड़ी गांव निवासी 29 वर्षीय रुपिन पर बेटी को ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। 21 अक्तूबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बहादराबाद थाना क्षेत्र के खेलड़ी तिराहे से आरोपी रुपिन को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने किशोरी को विवाह करने का बहाना बनाकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की बात बताई। संवाद
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