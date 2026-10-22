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हरिद्वार: मानवता शर्मसार, कूड़े के ढेर में  मिली सात दिन की नवजात बच्ची, दूसरी पोस्ट ऑफिस के पास

Thu, 22 Oct 2026 09:28 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 22 Oct 2026 09:28 PM IST
सार

नवजात को समाजसेवी वंदना गुप्ता ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्ची को 108 एंबुलेंस से महिला अस्पताल पहुंचाया।

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Haridwar Two Newborn girl child abandoned one was found in a pile of trash other near a post office
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : FreePik

विस्तार
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धर्मनगरी में दो मासूम बच्चियों को लावारिस छोड़ने का मामला सामने आया है। भगत सिंह चौक के पास कूड़े के ढेर में करीब सात दिन की नवजात बच्ची मिली, जबकि शहर कोतवाली क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस के पास करीब एक साल की बच्ची लावारिस हालत में मिली।

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नवजात को समाजसेवी वंदना गुप्ता ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्ची को 108 एंबुलेंस से महिला अस्पताल पहुंचाया।

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वहीं, दूसरी बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने संरक्षण में लेकर मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया है। दोनों बच्चियों की देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

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