हरिद्वार: मानवता शर्मसार, कूड़े के ढेर में  मिली सात दिन की नवजात बच्ची, दूसरी पोस्ट ऑफिस के पास

धर्मनगरी में दो मासूम बच्चियों को लावारिस छोड़ने का मामला सामने आया है। भगत सिंह चौक के पास कूड़े के ढेर में करीब सात दिन की नवजात बच्ची मिली, जबकि शहर कोतवाली क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस के पास करीब एक साल की बच्ची लावारिस हालत में मिली।

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