{"_id":"6ada2070b93ea60e7505efa4","slug":"video-akhand-parshuram-akhara-demands-ban-on-sale-of-meat-and-liquor-during-ardh-kumbh-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"अखंड परशुराम अखाड़े ने की अर्द्धकुंभ के दौरान मांस मदिरा बिक्री पर रोक लगाने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अखंड परशुराम अखाड़े ने की अर्द्धकुंभ के दौरान मांस मदिरा बिक्री पर रोक लगाने की मांग। शहर की सजावट के साथ सनातन परंपरा और कुंभ की पवित्रता पर भी ध्यान केंद्रित करने की मांग अखंड परशुराम अखाड़े के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर अर्द्धकुंभ मेले के दौरान कुंभ क्षेत्र में मांस मंदिरा की बिक्री व सेवन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग की है।

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