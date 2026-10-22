फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Kumbh Mela IG held a meeting with the officers.

Haridwar News: हरिद्वार कुंभ...कुंभ में भीड़ बढ़ने पर आसपास के स्टेशनों पर भी रोकी जाएंगी ट्रेनें

Thu, 22 Oct 2026 08:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:17 PM IST
विज्ञापन
Kumbh Mela IG held a meeting with the officers.
फोटो
विज्ञापन

- कुंभ मेला आईजी ने रेलवे, जीआरपी-आरपीएफ अफसरों के साथ की बैठक
- मुख्य स्नान पर्वों पर मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन, भीड़ प्रबंधन योजना तैयार करने पर जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव बढ़ने की स्थिति में आसपास के रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मुख्य स्नान पर्वों पर मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन और श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया निर्धारित करने की योजना भी है। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व भीड़ नियंत्रण को लेकर समीक्षा की गई।
बृहस्पतिवार को सीसीआर हरिद्वार स्थित कार्यालय में कुंभ मेला के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल, जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। रेलवे यातायात योजना, स्टेशन प्लान, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई।
विज्ञापन

बैठक में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भीड़ का दबाव बढ़ने पर आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों को नियंत्रित करने, ट्रेनों के ठहराव और निर्धारित होल्डिंग एरिया के उपयोग पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित रवाना करने के लिए रेलवे की योजना और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए वैकल्पिक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक में कुंभ मेला एसएसपी आयुष अग्रवाल, उत्तर रेलवे मुरादाबाद के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव, जीआरपी एसपी अरुणा भारती, कुंभ एएसपी कुंभ राजेश भट्ट, सीओ जीआरपी अनुज कुमार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed