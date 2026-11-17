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कुंभ मेला-2027 की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर मेला कंट्रोल भवन में उच्चस्तरीय बैठक हुई। एडीजी प्रशासन और एडीजी कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। बैठक में कुंभ मेले की सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की।

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