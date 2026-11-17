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अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलकित आर्य से जुड़ी चैट वायरल होने के बाद कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उनके घर के बाहर पहुंचकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

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