Haridwar News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना जारी

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सिडकुल। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला हरिद्वार के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना आठवें दिन भी कलेक्ट्रेट परिसर में जारी रहा। संगठन ने जिलेभर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी कर दी है। इस दौरान अध्यक्ष रितेश चौहान ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वह धरना जारी रखेंगे। इस मौके पर पूनम रानी, प्रीति चौहान, किरण, रेशमी, गुलिस्ता, मीना, बेबी, निर्देश आदि मौजूद रहे।