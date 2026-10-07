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हरिद्वार: कांग्रेस के 'वोट बचाओ, देश बचाओ' मार्च के दौरान नेताओं में मारपीट

Alka Tyagi

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:34 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:34 PM IST







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एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर वोट बचाओ, देश बचाओ मार्च निकालने के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं में जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरजीत सिंह लहरी को कांग्रेसियों ने दौड़ा- दौड़ा कर कर पीटा। इस दौरान खुलकर गुटबाजी सामने आई। ... और पढ़ें

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