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पुलिस के अनुसार, अरुण एंटरप्राइजेज की एचआर प्रबंधक ममता सैंगर ने कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि कंपनी में योगेश श्रीवास निवासी आर्यनगर, ज्वालापुर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर 29 सितंबर 2023 से कार्यरत था। उसने 24 जून 2025 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कंपनी को मिले दस्तावेजों की जांच में कथित गड़बड़ियों का पता चला। आरोप है कि योगेश श्रीवास कंपनी में काम करने के दौरान अपने मित्र शिवा सिंह निवासी मोहल्ला कोर्ट, खरगपुर खुत्तार, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर स्माइली बास्केट प्रोडक्ट्स के नाम से कारोबार कर रहा था। शिवा सिंह पहले कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था। आरोप लगाया कि योगेश ने कंपनी से यह तथ्य छिपाकर रखा कि वह स्माइली बास्केट के कारोबार में भी शामिल है।आरोप है कि कंपनी की ओर से स्माइली बास्केट के लिए दिल्ली के पते पर वीआरएल लॉजिस्टिक्स के माध्यम से माल भेजा जाता था, लेकिन योगेश माल को दिल्ली पहुंचाने के बजाय हरिद्वार स्थित गोदाम में उतरवा देता था। इसके बाद उसे दूसरे ग्राहकों को अधिक कीमत पर बेच दिया जाता था। आरोप है कि इस काम में फर्जी बिल और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। स्माइली बास्केट के नाम पर दो फर्जी जीएसटी पंजीकरण कराया। आरोप है कि 12 जुलाई 2024 के एक इनवॉइस का भी उल्लेख किया है। इसके तहत स्माइली बास्केट के नाम से बिल बनाया गया था, जबकि माल पिटल लीफ फर्म को पहुंचा दिया गया। कंपनी की ओर से पिटल लीफ से संपर्क करने पर बताया गया कि माल का भुगतान शिवा सिंह को नकद दे दिया था। आरोप है कि यह रकम कंपनी के खाते में जमा नहीं कराई। सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि इस संबंध में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।