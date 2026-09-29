फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Two people were arrested for cheating people in the name of providing jobs in MES in banbasa

वीडियो: एमईएस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी धरे गए, 35 लोगों के फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर बरामद

Tue, 29 Sep 2026 05:11 PM IST
Heera
Heera Heera
Updated Tue, 29 Sep 2026 05:11 PM IST
Two people were arrested for cheating people in the name of providing jobs in MES in banbasa
बनबसा पुलिस और एसओजी ने सेना के एमईएस में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से युवाओं को निशाना बना रहे थे। टनकपुर वार्ड संख्या पांच निवासी गुरुशरण सिंह ने बनबसा थाने में तहरीर दी कि भजनपुर निवासी धीरज सक्सेना और धारचूला निवासी गणेश बहादुर पाल ने एमईएस में नौकरी दिलाने के एवज में नकद और यूपीआई के माध्यम से 1,40,000 से अधिक ठग लिए। 28 सितंबर को आरोपियों ने नियुक्ति पत्र देने के लिए छावनी के पास बुलाया था, जहां अन्य पीड़ित भी मौजूद थे लेकिन आरोपी स्कूटी लेकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर एसपी रेखा यादव और सीओ निहारिका सेमवाल के निर्देशन में एसओजी के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। उनके पास से स्कूटी, 35 लोगों के फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर, एमईएस के स्टांप, पैड, मोबाइल फोन और मेडिकल प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और दोनों को न्यायालय भेज दिया गया है। एसपी रेखा यादव ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। टीम में थानाध्यक्ष विनय मित्तल, एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट, एएसआई धीरेंद्र बिष्ट, एचसी महेंद्र डंगवाल, कांस्टेबल रविंद्र वर्मन, एसओजी कांस्टेबल ललित चौधरी, मदन सिंह, कुलदीप सिंह आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

भिवानी में अब मंडियों में बाजरा की नहीं होगी सरकारी खरीद, भावांतर से ही करना होगा संतोष

Now there will be no government procurement of millet in the markets in Bhiwani, we will have to be satisfied with Bhavantar only
Bhiwani
29 Sep 2026

हांसी मंडी में धान लेकर पहुंच रहे किसान, 1509 का 4011 रुपये तक का मिल रहा भाव

Farmers are arriving at the Hansi mandi with paddy; the 1509 variety is fetching prices of up to ₹4,011.
Hisar
29 Sep 2026

मंडी: लडभड़ोल में 3 अक्तूबर को दौड़ेंगे धावक, मिनी मैराथन के विजेताओं को मिलेगा नकद इनाम

ladbharol open mini marathon october 3 cash prizes wildlife week
Mandi
29 Sep 2026

बारिश के बाद सोलन में खिली तेज धूप, आज बढ़ेगा दिन का तापमान

solan weather update sunny day temperature rise after rain
Solan
29 Sep 2026

लखनऊ में तीन दिन बाद भी नहीं हटा आंधी में गिरा बिजली का खंभा, करंट आने से लोग चिंतित

लखनऊ में तीन दिन बाद भी नहीं हटा आंधी में गिरा बिजली का खंभा, करंट आने से लोग चिंतित
Lucknow
29 Sep 2026
विज्ञापन

लखनऊ में राधा हत्याकांड में फरार 25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

लखनऊ में राधा हत्याकांड में फरार 25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार
Lucknow
29 Sep 2026

लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन
Lucknow
29 Sep 2026
विज्ञापन

बाराबंकी में सरयू में समा गई करीब 350 साल पुरानी मंदिरनुमा इमारत

बाराबंकी में सरयू में समा गई करीब 350 साल पुरानी मंदिरनुमा इमारत
Barabanki
29 Sep 2026

विरवट-कोनवलिया के बीच देर रात टूटा बांध, नदी का रुख आबादी की ओर

Dam breaches late at night between Ravat and Konvaliya; river course shifts towards inhabited areas.
Kushinagar
29 Sep 2026

कीरतपुर साहिब में पुलिस को देखकर झाड़ियों में फेंका नशीला पदार्थ, एक गिरफ्तार

Narcotic substance thrown into bushes upon spotting police in Kiratpur Sahib; 148.5 grams recovered.
Chandigarh-Punjab
29 Sep 2026

डीएवी पीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में बवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार

Uproar during DAV PG College student union elections senior Congress worker arrested Dehradun
Dehradun
29 Sep 2026

एसआईआर को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा : गणेश शाह

Opposition spreading misinformation regarding SIR: Ganesh Shah Chamoli News
Chamoli
29 Sep 2026

सादाबाद के आगरा रोड पर मैक्स पिकअप में लगी आग

सादाबाद के आगरा रोड पर मैक्स पिकअप में लगी आग
Hathras
29 Sep 2026

लखनऊ में सीवर उफनाने से सड़क पर बह रहा गंदा पानी, दुर्गंध से लोग परेशान

लखनऊ में सीवर उफनाने से सड़क पर बह रहा गंदा पानी, दुर्गंध से लोग परेशान
Lucknow
29 Sep 2026

सुल्तानपुर में दोहरा हत्याकांड, शिक्षक संघ के अध्यक्ष और स्कूल संचालक पत्नी की हत्या

सुल्तानपुर में दोहरा हत्याकांड, शिक्षक संघ के अध्यक्ष और स्कूल संचालक पत्नी की हत्या
Sultanpur
29 Sep 2026

मंडी: दुष्कर्म मामले में आरोपी की तलाश जारी, पीड़िता ने पुलिस पर उठाए सवाल; मोबाइल और सोशल मीडिया एक्टिव होने का दावा

mandi rape case accused sameer sit search police investigation
Mandi
29 Sep 2026

हमीरपुर: डबल डेकर बसों पर एआरटीओ की कार्रवाई, सुरक्षा मानकों में फेल तीन बसें सीज

Hamirpur ARTO takes action against double decker buses three buses seized for failing safety standards
Hamirpur
29 Sep 2026

सिरमौर में 15 दिन में 3 हजार कुत्तों को लगेगा रेबीज रोधी टीका, विभाग ने तय किया लक्ष्य

sirmaur 3000 dogs rabies vaccination drive 15 days nahan
Sirmour
29 Sep 2026

जालौन: चितौरा रोड पर फुंका पड़ा ट्रांसफार्मर, तीन दिन से अंधेरे में 150 घर, सीएम पोर्टल पर शिकायत की तैयारी

Jalaun Transformer burnt out on Chitaura Road 150 households in the dark for three days
Jalaun
29 Sep 2026

कर्णप्रयाग में बच्चों ने समझी पुलिस की कार्यप्रणाली, दमकल और यातायात पुलिस के दायित्व बताए

Karnaprayag Children learned about police operations
Chamoli
29 Sep 2026

कर्णप्रयाग में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

Voting for the student union election begins in Karnaprayag security arrangements tightened
Chamoli
29 Sep 2026

सुल्तानपुर में शिक्षक संघ के अध्यक्ष और पत्नी की हत्या, खून से लथपथ मिले शव

सुल्तानपुर में शिक्षक संघ के अध्यक्ष और पत्नी की हत्या, खून से लथपथ मिले शव
Sultanpur
29 Sep 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखिए ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखिए ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
29 Sep 2026

सीतापुर में गड्ढे में मिला तीन दिन से लापता युवक का शव

सीतापुर में गड्ढे में मिला तीन दिन से लापता युवक का शव
Sitapur
29 Sep 2026

फिरोजपुर की शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की विशेष पुलिस महानिदेशक अर्पित शुक्ला ने सुनीं समस्याएं

Special Director General of Police Arpit Shukla listened to the grievances of students from Shaheed Bhagat Singh University, Ferozepur.
Chandigarh-Punjab
29 Sep 2026

बदायूं में सुबह-सुबह छाया कोहरा, सितंबर में दिसंबर जैसा हाल; देखें वीडियो

Weather changes after rain Fog in Badaun
Budaun
29 Sep 2026

उज्जैन: भस्म आरती में बाबा महाकाल का विशेष शृंगार, केसरिया त्रिपुंड और चांदी के चंद्र से सजे महाकाल

Ujjain: Baba Mahakal Adorned with Saffron Tripund and Silver Moon During Special Bhasma Aarti
Madhya Pradesh
29 Sep 2026

VIDEO: कांग्रेस के मार्च में पुतला दहन, पुलिस से झड़प

Effigy burning and clash with police during Congress march
Etah
29 Sep 2026

दिल्ली में रेलवे पुल के नीचे डिवाइडर पर चढ़ी टैक्सी

Taxi climbed on divider under railway bridge in Delhi
Delhi
29 Sep 2026

लखनऊ के वजीरगंज में बारूदखाना स्थित एस ए अपार्टमेंट का पिलर हुआ जर्जर

pillar of SA Apartment located at Barudkhana in Wazirganj Lucknow has become dilapidated
Lucknow
29 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed