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वीडियो: टनकपुर में पहचान छिपाकर लव जिहाद का मामला, फोटोग्राफर गिरफ्तार, धर्म परिवर्तन का दबाव
पहाड़ के प्रवेश द्वार टनकपुर में पहचान छिपाकर लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। एक युवती ने साहस दिखाते हुए कोतवाली पहुंचकर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ निहारिका सेमवाल ने सोमवार को बताया कि क्षेत्र की एक युवती ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। युवती ने बताया कि मनिहारगोठ निवासी निषाद खान एक फोटोग्राफर है। उसे पहले ज्ञात नहीं था कि वह मुस्लिम है। आरोपी ने लालच देकर युवती से दोस्ती बढ़ाई और उसकी नजदीकियां बढ़ा लीं। युवती ने उसकी जीमेल जांचने पर उसकी असली पहचान का पता चला। युवती ने आरोप लगाया कि निषाद खान हिंदू नाम से पहचान पत्र बनाकर हिंदू लड़कियों को लालच देता था। उसने युवती पर मुस्लिम बनने और निकाह करने का दबाव बनाया। युवती ने बताया कि वह नाबालिग अवस्था से ही उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोपी निजी तस्वीरों के माध्यम से उसे धमकी दे रहा था और उन्हें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रहा था। कोतवाली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने निषाद खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। इनमें धारा 69, 78, 351,1,2,3 बीएनएस और 3/4 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम शामिल हैं। एसआई गुरविंदर कौर ने आरोपी को कोतवाली बुलाकर गिरफ्तार किया।
युवती के आरोप
युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाई। उसने लालच देकर दोस्ती की और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। युवती ने स्पष्ट किया कि वह एक हिंदू लड़की है और हिंदू धर्म में ही रहना चाहती है। आरोपी ने उसकी अस्मिता के विरुद्ध कार्य किया और उसे ब्लैकमेल किया। उसने युवती और उसके परिवार को अभद्र भाषा का प्रयोग कर चोटिल किया।
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