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वीडियो: चंपावत में अग्निवीर भर्ती की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र शुरू
चंपावत में यूथ फाउंडेशन कैंप की ओर से युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। यह प्रशिक्षण केंद्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्र की क्षमता 120 युवाओं की है। यहां अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को शारीरिक दक्षता के साथ-साथ लिखित परीक्षा की भी तैयारी कराई जा रही है। प्रशिक्षण तीन माह तक कराया जाएगा। युवाओं के रहने और खाने की व्यवस्थाएं निशुल्क है।
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