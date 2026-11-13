{"_id":"6af7485d589e10a80c0e8c1a","slug":"video-anganwadi-workers-protest-in-champawat-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चंपावत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध, मानदेय वृद्धि का बार-बार आश्वासन देकर मांग पूरी न करने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर मानदेय वृद्धि के लिए बार-बार आश्वासन देने के बावजूद मांग पूरी न करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि कुछ समय पूर्व सीएम ने सर्किट हाउस आगमन पर उनसे मुलाकात कर मानदेय बढ़ाने की मांग रखी थी। उस दौरान भी जल्द मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद दो तारीख को देहरादून में आयोजित रैली के दौरान सीएम ने राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को मानदेय वृद्धि की घोषणा की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

... और पढ़ें