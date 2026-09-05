{"_id":"6a9ba751871fbf0e2b0e28e9","slug":"video-champawat-sri-krishna-janmotsav-begins-with-a-kalash-yatra-in-dhakna-badola-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंपावत: ढकना बडोला में कलश यात्रा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आगाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत। नगर से सटी ग्राम पंचायत ढकना बडोला में श्रीकृष्ण जन्माेत्सव शुरू हो गया है। दो दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल रहीं। मेले समिति अध्यक्ष और शिक्षक प्रकाश सिंह भंडारी ने बताया कि 19 वर्षों से श्रीकृष्ण जन्माेत्सव का आयोजन लोगों को संस्कृति और धर्म से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। गांव के सभी लोग इस आयोजन में सहयोग करते हैं।

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