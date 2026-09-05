{"_id":"6a9ba75806c52c28d806fa6c","slug":"video-champawat-bjp-targets-mla-khushal-singh-adhikari-over-allegations-of-misbehavior-with-officials-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंपावत: अधिकारियों से अभद्रता के आरोप पर भाजपा ने विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को घेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत। भाजपा ने अधिकारियों से अभद्रता करने के मामले में लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को घेरा है। भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के बाद विधायक को यह हरकत शोभा नहीं देती है। उन्होंने कहा कि विधायक लोहाघाट ने डीपीआरओ महेश कुमार का अपमान किया। उनकी फाइल और मोबाइल ले लिया। अनुसूचित जाति के अधिकारी के साथ अभद्रता क्या कांग्रेस को शोभा देती है। जबकि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रकरण में जाति को आधार बनाकर राजनीति कर रही है। दायित्वधारी सुभाष बगौली ने कहा कि अब चुनाव का समय आ गया है। ऐसे में विधायक सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। विधायक विकास कार्यों में भष्ट्राचार की बात करते हैं लेकिन वह सीएम के कार्यों की सराहना करते भी मंचों से कभी नहीं थकते है। जबकि आदर्श जिले में सीएम ने किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की है। राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज इसका उदाहरण है।

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