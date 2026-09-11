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कर्णप्रयाग: पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों ने खुद शुरू की सड़क की खुदाई

Alka Tyagi

Updated Fri, 11 Sep 2026 01:34 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 01:34 PM IST

विकासखंड के सकंड गांव के ग्रामीणों ने सुबह सड़क खोदना शुरू कर दिया है। ग्रामीण ने सुबह पूजा अर्चना की। उसके बाद गेंती, फावड़ा, शब्बल आदि की मदद से सड़क खोलना शुरू कर दिया। ग्रामीण गांव के नजदीक अंतिम सर्वे के बाद से सड़क बना रहे है। ... और पढ़ें

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