Chamoli News: जय माता इंद्रामति के जयकारों से गूंजा क्षेत्र

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गोपेश्वर। टेड़ा-खंसाल क्षेत्र की आराध्य देवी माता इंद्रामति की दिवारा यात्रा रात्रि प्रवास के लिए पाडुली गांव पहुंच गई। शुक्रवार को सुबह माता की डोली की विशेष पूजाएं हुईं। मुख्य यजमान यशवंत और मोहन बर्त्वाल ने संकल्प पूजाएं हुईं। पंडित दुर्गा प्रसाद मैठाणी सहित अन्य आचार्य ब्राह्मणों ने दुर्गा पाठ किया और डोली का शृंगार किया। पूर्वाह्न 11 बजे डोली ने भक्तों को दर्शन दिए। माता ने अवतारी पुरुष पर अवतरित होकर भक्तों को दर्शन दिए। इस मौके पर विनोद भंडारी, जगदीश त्रिपाठी, सोनम, पूनम गैरोला, लक्ष्मी आदि मौजूद रहे। संवाद

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