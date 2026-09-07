फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Jyotirmath: Bear attacks villager while working in fields in Kalgoth village

ज्योतिर्मठ: कलगोठ गांव में खेतों में काम करने के दौरान भालू ने ग्रामीण पर किया हमला

Mon, 07 Sep 2026 08:42 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Mon, 07 Sep 2026 08:42 PM IST
Jyotirmath: Bear attacks villager while working in fields in Kalgoth village
ज्योतिर्मठ। विकास खंड के कलगोठ गांव में खेतों में काम करने के दौरान भालू ने वीरेंद्र सिंह को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर उपचार के लिए लाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

सोलन: गलत दिशा से आई नगर निगम की गाड़ी, कार से जोरदार टक्कर; पलटने से बाल-बाल बची

solan rabaun municipal garbage vehicle hits car wrong side driving
Solan
07 Sep 2026

कांगड़ा: जय इंदरूनाग मंदिर में 17 सितंबर को लगेगा मेला, पारंपरिक खेलों के साथ लोक संस्कृति की दिखेगी झलक

jai inderunag temple annual bhede mela september 17 dharamshala
Kangra
07 Sep 2026

पत्नी की निर्मम हत्या, फोन पर बात करने को लेकर हुआ था विवाद, दो माह पहले किया था प्रेम विवाह

Brutal murder of wife; dispute arose over a phone conversation
Kanpur
07 Sep 2026

नोएडा: डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन कटने से गुस्सा, महापंचायत में विरोध

Mahapanchayat in Parthala village to protest against electricity disconnections
Noida
07 Sep 2026

हॉस्टल की मांग को लेकर दुर्गाबाई देशमुख साउथ केंपस मेट्रो स्टेशन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन

Students protest over hostel demand
Delhi NCR
07 Sep 2026
विज्ञापन

हैलट के मेटरनिटी ब्लॉक में स्वाइन फ्लू H1N1 की जांच शुरू, 24 घंटे मिलेगी सुविधा

Swine flu cases rise in Kanpur; H1N1 testing to be conducted immediately at Hallet now.
Kanpur
07 Sep 2026

Video: अयोध्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी करेंगे सम्मानित

Video: अयोध्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी करेंगे सम्मानित
Ayodhya
07 Sep 2026
विज्ञापन

Video: आईआईटी से बीटेक के बाद स्टैंडअप कॉमेडी क्यों चुनी, हर्षित महावर ने बताया

Video: आईआईटी से बीटेक के बाद स्टैंडअप कॉमेडी क्यों चुनी, हर्षित महावर ने बताया
Lucknow
07 Sep 2026

कांगड़ा: मिड-डे मील की गुणवत्ता और स्वच्छता पर जोर, 140 कार्यकर्ताओं को दिया फूड सेफ्टी प्रशिक्षण

mid day meal food safety hygiene training dharamshala 140 workers
Dharamshala
07 Sep 2026

देहरादून: बारिश के बीच सीएम आवास घेराव के लिए निकले कांग्रेसी, बैरिकेड पर चढ़कर किया प्रदर्शन

Dehradun Congress members set out to lay siege to the CM's residence amidst rain; staged a protest by climbing the barricades
Dehradun
07 Sep 2026

मंडी: एनएच कंपनी के बजाय किसान सभा नेताओं पर केस दर्ज, भड़के भूपेंद्र सिंह

nh company case farmer leaders himachal kisan sabha bhupendra singh dharampur mandi
Mandi
07 Sep 2026

हमीरपुर: स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव का आरोप, मंच ने दी घेराव की चेतावनी

smart meter protest consumer welfare forum rally hamirpur himachal
Hamirpur (Himachal)
07 Sep 2026

सिरमौर: नाहन-कुमारहट्टी एनएच पर बनेठी के पास पलटा ट्रक

sirmaur nahan kumarhatti nh truck overturns banethi chunjar ki johdi
Sirmour
07 Sep 2026

बमसन बीडीसी में नहीं बनी सहमति, मतदान से हुआ फैसला; पूजा और सुरेंद्र ने 10-5 से जीता चुनाव

bamsan bdc election bjp candidates face off pooja president surender vice president hamirpur
Hamirpur (Himachal)
07 Sep 2026

नंगल की स्टेट अवार्ड प्राप्त प्रिंसिपल विजय बगला का स्कूल में भव्य स्वागत

Grand welcome at school for Nangal's State Award-winning Principal Vijay Bagla.
Chandigarh-Punjab
07 Sep 2026

चंबा में कंडक्टर से पैसे मांगने के विरोध में शिमला में HRTC कर्मचारियों का धरना

HRTC employees stage a protest in Shimla against a conductor being asked for money in Chamba
Shimla
07 Sep 2026

चंबा: एचआरटीसी कर्मचारियों का विरोध तीसरे दिन भी जारी, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

hrtc employees protest third day in chamba demand action against officer
City and States Archives
07 Sep 2026

हिमाचल: मंडी-कुल्लू का सफर होगा जाम से मुक्त, डयोड टनल खोलने की तैयारी तेज

mandi dyod tunnel traffic nhai inspection mandi kullu
Mandi
07 Sep 2026

कानपुर: पांच बीघा खेत, कर्ज और बाढ़...फसल बर्बाद होने के बाद किसान ने दी जान

Kanpur: Five bighas of land, debt and floods... farmer commits suicide after crop loss
Kanpur
07 Sep 2026

अयोध्या में सरयू के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान, गुप्तार घाट पर बाढ़ राहत दल तैनात

अयोध्या में सरयू के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान, गुप्तार घाट पर बाढ़ राहत दल तैनात
Ayodhya
07 Sep 2026

VIDEO: मिनिस्टीरियल कर्मियों ने गेट मीटिंग कर की 12 सूत्रीय मांगों पर आवाज बुलंद

Ministerial employees held a gate meeting and raised their voice on 12 point demands in pithoragarh
Pithoragarh
07 Sep 2026

VIDEO: भूंख हड़ताल पर बैठे छात्र वंश कश्यप की परिजन, सुदिति ग्लोबल एकेडमी में22 नवंबर 2025 में हुई थी मौत

Family members of student Vansh Kashyap, who is on a hunger strike; he died at Suditi Global Academy on November 22, 2025.
Mainpuri
07 Sep 2026

VIDEO: आधी रात मकान की छत गिरी, मलबे में दबे दो किशोर; ग्रामीणों ने बचाई जान

House roof collapses at midnight, two teenagers trapped in debris; villagers save their lives.
Mainpuri
07 Sep 2026

VIDEO: आईटीआई : पहले चरण में प्रवेश का आज आखिरी मौका

ITI: Today is the last chance for admission in the first phase.
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: शिक्षा: डायोसिस के 62 स्कूलों की जांच रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज

Education: Officials failing to submit inspection reports for the diocese's 62 schools to face action.
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: श्रीराम बरात में दिखेंगी पीलीभीत की आतिशबाजी

Fireworks from Pilibhit to be displayed at the Shri Ram Barat procession.
Agra
07 Sep 2026

रायबरेली में 25 साल से पक्के रास्ते की बाट जोह रहा पूरे तुलसी

रायबरेली में 25 साल से पक्के रास्ते की बाट जोह रहा पूरे तुलसी
Raebareli
07 Sep 2026

अलीगढ़ में चल रही फिल्म हनुमान अंश, सिनेमा हॉल में सीट नंबर 9 रहती है खाली

अलीगढ़ में चल रही फिल्म हनुमान अंश, सिनेमा हॉल में सीट नंबर 9 रहती है खाली
Aligarh
07 Sep 2026

रायबरेली में बदहाल सड़क से गुस्साए नागरिकों ने किया प्रदर्शन

रायबरेली में बदहाल सड़क से गुस्साए नागरिकों ने किया प्रदर्शन
Raebareli
07 Sep 2026

कोटकपूरा में बिजली कटों को लेकर किसानों का पावरकॉम कार्यालय के सामने धरना

Farmers stage a sit-in protest outside the Powercom office in Kotkapura over power cuts.
Chandigarh-Punjab
07 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed