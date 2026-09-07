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ज्योतिर्मठ: कलगोठ गांव में खेतों में काम करने के दौरान भालू ने ग्रामीण पर किया हमला

अमन मैथानी

Updated Mon, 07 Sep 2026 08:42 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 08:42 PM IST







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ज्योतिर्मठ। विकास खंड के कलगोठ गांव में खेतों में काम करने के दौरान भालू ने वीरेंद्र सिंह को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर उपचार के लिए लाया गया है। ... और पढ़ें

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