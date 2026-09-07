Chamoli News: स्कूल जाते बच्चों को दिखा भालू, चिल्लाते हुए घर की ओर भागे

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

ढोगडम तोक में दो शावकों के साथ दिखासंवाद न्यूज एजेंसीपोखरी (चमोली)। सोमवार सुबह विद्यालय जा रहे 15 छात्र-छात्राओं के सामने अचानक दो शावकों के साथ भालू आ धमका। गनीमत रही कि भालू ने बच्चों पर हमला नहीं किया अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। भालू देखकर बच्चे चिल्लाते हुए घर की और दौड़ गए।सोमवार को नैल, गुणम और सिदेली के 15 छात्र-छात्राएं राजकीय इंटर कॉलेज गोदी जा रहे थे। ढोगडम तोक में अचानक उनके सामने भालू आ गया। भालू के साथ दो शावक भी थे। भालू को देखते ही बच्चे चिल्लाते हुए घर की तरफ दौड़े गनीमत रही कि भालू बच्चों के पीछे दौड़ने के बजाय जंगल की ओर चला गया। छात्र अरमान, साहिल, अजय, आरुष, प्रियांशु, अंकोल, मोहित, अरदीप, मीनाक्षी, नेहा, अरुषी, मुस्कान, अमीषा, कशिश प्रिया ने बताया कि भालू के साथ दो बच्चे भी थे। प्रधानाचार्य रूपचंद सैलानी ने बताया कि घटना सुबह करीब साढ़े सात बजे की है। अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को फिलहाल घर पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही बच्चों को अकेले विद्यालय न भेजने को कहा गया है। ग्रामीण देवेंद्र राणा, केदार सिंह, दर्शन सिंह आदि ने बताया कि ग्रामीणों में भय बना हुआ है। लोग रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं।जन्माष्टमी पर इसी क्षेत्र में दो महिलाओं की हुई थी मौत- जन्माष्टमी पर इसी क्षेत्र में भालू के हमले में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। ग्राम पंचायत नैल के सिदेली गांव की विमला देवी व लक्ष्मी देवी भालू के हमले से चट्टान में गिर गई थीं जिससे उनकी मौत हो गई। सोमवार को इसी क्षेत्र में भालू शावकों के साथ घूमता हुआ दिखा है।कोटवन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जहां छात्र-छात्राओं को भालू दिखा वहां भी गश्त कराई जाएगी। भालू की गतिविधि पर नजर रखने के लिए कई स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। - रजत सुमन, डीएफओ केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग।