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कर्णप्रयाग में मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित

विशाल कुमार

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:29 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:29 PM IST







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शुक्रवार को दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान तेज गड़गड़ाहट से लोग सहम गए। अचानक बदले मौसम से जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के चलते क्षेत्र के नाले भी उफान पर आ गए। ... और पढ़ें

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