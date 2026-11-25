विज्ञापन



कर्णप्रयाग/जिलासू। लंगासू पुलिस की ओर से सुरक्षित यातायात को लेकर बदरीनाथ हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान वाहनों के दस्तावेज, दोपहिया चालकों के हेलमेट, ओवरलोडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, प्रदूषण आदि की जांच की गई। यातायात नियमों का पालन न करने पर तीन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई जिनसे दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। चौकी इंचार्ज अमनदीप सिंह ने बताया कि इस दौरान दोपहिया वाहनों में पीछे बैठे लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया गया। संवाद

अपराध संक्षेप: