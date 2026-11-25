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कर्णप्रयाग। दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किए जाने के बाद इसकी बिक्री में तेजी आई है। लोग प्रतिदिन शोरूम और दुकानों पर पहुंचकर हेलमेट खरीद रहे हैं। इससे स्थानीय व्यापारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सेल्समैन प्रदीप कुमार ने बताया कि डबल हेलमेट के नियम के बाद लोग हेलमेट लेने पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में हेलमेटों की बिक्री और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सेल्समैन दीपक कुमार ने कहा कि वाहनों के साथ लोगों को दो हेलमेट दिए जा रहे हैं। लोग अब हेलमेट के प्रति स्वयं जागरूक हो रहे हैं। सभी प्रकार के हेलमेट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और अतिरिक्त मांग भी लगाई जा रही है। संवाद