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देवाल। आगामी सात दिसंबर को ग्राम सभा सवाड़ में होने वाले अमर शहीद सैनिक मेले के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। बुधवार को देहरादून में ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत और दयाल बिष्ट के नेतृत्व वाले प्रतिनिमंडल ने मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र सौंपा। प्रतिनिमंडल ने उनसे शहीद मेले का शुभारंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने देवाल क्षेत्र की जनसमस्याओं का ज्ञापन भी दिया। सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री और सांसद का आभार भी जताया गया। संवाद

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