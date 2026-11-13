{"_id":"6af7106f3227b8b79208eb2b","slug":"video-chamolithe-police-sdrf-and-forest-department-have-launched-a-search-operation-in-the-forests-to-locate-the-missing-bhagirathi-devi-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुमशुदा भागीरथी देवी की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग ने जंगलों में चलाया सर्च अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुमशुदा भागीरथी देवी की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग ने जंगलों में चलाया सर्च अभियान

विशाल कुमार

Updated Fri, 13 Nov 2026 06:58 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 06:58 PM IST







Link Copied



विकासखंड पोखरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत आली निवासी 82 वर्षीय गुमशुदा भागीरथी देवी की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग की टीमों के साथ ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने आली के जंगलों में सघन सर्च अभियान चलाया। हालांकि, काफी खोजबीन के बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन