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अभिभावकों ने खून से लिखे खत..... शिक्षकों को जल्द भेजो सरकार

Wed, 14 Oct 2026 08:22 PM IST
विशाल कुमार
Vishal Kumar विशाल कुमार
Updated Wed, 14 Oct 2026 08:22 PM IST
Chamoli:Parents wrote letters in blood... Government, send teachers soon
विकासखंड के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज नैनीसैंण में शिक्षकों की कमी बनी है। शिक्षकों की मांग को लेकर बुधवार को अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन किया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं राज्यपाल सहित अन्य को खून से पत्र लिखकर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रीय विधायक आवास कूच और घेराव की चेतावनी दी। जीआईसी नैनीसैंण सीबीएसई बोर्ड संचालित इस विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। अभिभावक चार माह से शिक्षकों की तैनाती की मांग कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर बीते 18 सितंबर को बीईओ कार्यालय पर तालाबंदी, 28 सितंबर को प्रदर्शन एवं तब से अनिश्चतकालीन के लिए पीटीए अध्यक्ष राकेश नेगी नंगे पांव चल रहे हैं। इसके बाद बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाएं एवं अभिभावक विद्यालय पहुंचे और खून से लिखे खत भेजे।
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