{"_id":"6acf88b9a33257d301004414","slug":"video-karnaprayag-fire-service-team-inspected-the-assembly-building-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्णप्रयाग: फायर सर्विस की टीम ने किया विधानसभा भवन का निरिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कर्णप्रयाग: फायर सर्विस की टीम ने किया विधानसभा भवन का निरिक्षण
कर्णप्रयाग। भराड़ीसैण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दृष्टिगत फायर यूनिट कई टीम ने विधानसभा भवन का फायर रिस्क निरीक्षण किया। लीडिंग फायरमैन धर्मेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में टीम ने विधानसभा भवन सहित समस्त वीवीआईपी आवासों एवं हॉस्टलों का निरीक्षण कर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान फायर पम्प, फायर हाइड्रेंट सिस्टम सहित परिसर में स्थापित प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता की जांच की गई। साथ ही अग्निशामक यंत्रों की स्थिति, उनकी उपलब्धता एवं आपातकालीन परिस्थितियों में उनके त्वरित उपयोग को लेकर भी आवश्यक परीक्षण किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।