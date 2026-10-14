{"_id":"6acf88b9a33257d301004414","slug":"video-karnaprayag-fire-service-team-inspected-the-assembly-building-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्णप्रयाग: फायर सर्विस की टीम ने किया विधानसभा भवन का निरिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग। भराड़ीसैण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दृष्टिगत फायर यूनिट कई टीम ने विधानसभा भवन का फायर रिस्क निरीक्षण किया। लीडिंग फायरमैन धर्मेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में टीम ने विधानसभा भवन सहित समस्त वीवीआईपी आवासों एवं हॉस्टलों का निरीक्षण कर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान फायर पम्प, फायर हाइड्रेंट सिस्टम सहित परिसर में स्थापित प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता की जांच की गई। साथ ही अग्निशामक यंत्रों की स्थिति, उनकी उपलब्धता एवं आपातकालीन परिस्थितियों में उनके त्वरित उपयोग को लेकर भी आवश्यक परीक्षण किया गया।

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