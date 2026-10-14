Chamoli News: भाषण प्रतियोगिता में मंजेश नेगी रहे प्रथम

गोपेश्वर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में सेवा संकल्प अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 20 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में मंजेश नेगी ने प्रथम, विपिन सिंह ने द्वितीय और मनीषा बिष्ट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।महाविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को संकल्पबद्ध होकर कार्य करना होगा। नोडल अधिकारी डॉ. मनीष कुमार मिश्रा ने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित गतिविधियों की जानकारी दी। प्रभारी प्राचार्य डॉ. दिगपाल सिंह कंडारी ने एक माह तक चले कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सभी लोगों का आभार जताया। संचालन डॉ. चंदा ने किया। निर्णायक मंडल में डॉ. गुंजन, डॉ. चंद्रेश और डॉ. अनीता शामिल रहे। इस दौरान डॉ. सबज सैनी, डॉ. कुलदीप नेगी, डॉ. विधि ढौंडियाल आदि मौजूद रहे। संवाद