फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   A program on 'The India of My Dreams' was held.

Chamoli News: मेरे सपनों का भारत पर हुआ कार्यक्रम

Wed, 14 Oct 2026 06:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 14 Oct 2026 06:49 PM IST
विज्ञापन
A program on 'The India of My Dreams' was held.
फोटो-
विज्ञापन

नंदानगर। शहीद जगदीश प्रसाद पुरोहित राजकीय महाविद्यालय नंदानगर में ‘मेरे सपनों का भारत 2047’ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट और प्राचार्य प्रो. विद्याशंकर शर्मा ने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रेरित किया। डॉ. दीपक कुमार ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। छात्रसंघ अध्यक्ष खुशी राणा ने महाविद्यालय के संपर्क मार्ग, पेयजल और विज्ञान वर्ग की कक्षाएं शुरू करने की मांग उठाते हुए मुख्य अतिथि को ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित खेल एवं निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. दीपा ने किया। अंत में डॉ. आशु रौलेट ने अतिथियों का आभार जताया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed