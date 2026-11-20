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14 नवंबर से शुरू हुए ऐतिहासिक 74वें गौचर मेले का शुक्रवार को रंगारंग कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकार सरिता बैनोला और प्रसिद्ध ढोल वादक हरीश भारती ने शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं, खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों की विजेता व उपविजेता टीमों के साथ-साथ प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

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