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यातायात निरीक्षक दिगंबर उनियाल ने बताया कि अक्सर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनते हैं, लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के सफर करता है। दुर्घटना होने पर यह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए।इस दौरान पुलिस ने जागरूकता पंपलेट बांटकर लोगों से दोपहिया वाहन पर सफर करते समय चालक और पीछे बैठने वाले, दोनों के हेलमेट पहनने की अपील की। संवाद