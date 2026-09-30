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मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में गरजीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन
मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सेविकाओं ने बुधवार को पुराना पेट्रोल पंप से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र मांगों के निराकरण की मांग की।
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