{"_id":"6abd0efb74ab22c05c08b168","slug":"video-karnaprayag-weather-changed-late-in-the-evening-the-town-witnessed-heavy-rainfall-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्णप्रयाग: देर शाम बदला मौसम, शहर में हुई झमाझम बारिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग: देर शाम बदला मौसम, शहर में हुई झमाझम बारिश

Alka Tyagi

Updated Wed, 30 Sep 2026 07:00 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 07:00 PM IST







Link Copied



कर्णप्रयाग में दो दिनों तक मौसम साफ होने के बाद बुधवार को एक बार फिर से मौसम खराब हुआ। बुधवार को देर शाम अचानक से मौसम खराब हुआ। और झमाझम बारिश शुरु हो गई। जिससे की एक बार फिर से तापमान गिर गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन