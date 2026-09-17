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पीएम मोदी के जन्मदिन पर बदरीनाथ धाम में प्रज्वलित हुए 76 आशीर्वाद दिये

Thu, 17 Sep 2026 07:12 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:12 PM IST
76 lamps were lit at Badrinath Dham on PM Modi's birthday to offer blessings.
पीएम मोदी के जन्मदिन पर बदरीनाथ धाम में प्रज्वलित हुए 76 आशीर्वाद दिये
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