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चमोली: वायुसेना के जवान आशीष को पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई

अमन मैथानी

Updated Thu, 17 Sep 2026 08:27 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 08:27 PM IST







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चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के कोठी गांव निवासी भारतीय वायुसेना के जवान आशीष जुयाल (37) का आकस्मिक निधन हो गया है। गुरुवार को उनके पैतृक घाट घटबगड़ में वायुसेना के जवानों द्वारा सलामी दी गई और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर किया गया। ... और पढ़ें