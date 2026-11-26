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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सियासी मोर्चे पर कई बड़े बयान दिए हैं। सीएम चेहरे के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि भाजपा के लिए कमल का फूल ही सब कुछ है। वहीं, सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए बोले कि दो लड़कों की जोड़ी इस बार चुनाव से पहले ही फेल हो गई है। अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे से लेकर राहुल गांधी, घुसपैठियों और एसआईआर तक... योगी ने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में कानून-व्यवस्था, निवेश, रोजगार और विकास के आंकड़े भी गिनाए।

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