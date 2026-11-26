मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 में पद का दायित्व संभालने के बाद सबसे पहले संसद और संविधान की पवित्र पुस्तक को प्रणाम किया था। नए संसद भवन में भी संविधान की मूल प्रति को विशेष स्थान दिया गया है। संविधान की मूल प्रति में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के अयोध्या आगमन, भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने, महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक के चित्र शामिल हैं। यह प्रमाणित करता है कि भारतीय संविधान ने देश की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिया है। संविधान सभा में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 55 सदस्य थे। संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में छह उत्तर प्रदेश से थीं। सुचेता कृपलानी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य नरेंद्र देव जैसे मनीषियों ने भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। काशी विश्वनाथ धाम में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा की स्थापना, अयोध्या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखना और संत रविदास की जन्मभूमि सीर गोवर्धन में सुविधाओं एवं कनेक्टिविटी का विकास विरासत और विकास के समन्वय के उदाहरण हैं।



कानून का राज ही विकास की गारंटी

विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज शिक्षा और विकास की बात करते हैं, उनके शासनकाल में विद्यालयों की स्थिति जर्जर थी। न भवन थे, न शिक्षक और नकल कराना आम बात थी। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर नहीं थे। नौकरियां निकलते ही वसूली शुरू हो जाती थी और पेपर लीक होते थे। गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर था, महिलाओं की गरिमा सुरक्षित नहीं थी और प्रदेश पेशेवर माफिया एवं अपराधियों के हाथों बंधक बना हुआ था। ऐसे लोग किस विकास, सुशासन, सुरक्षा और नैतिकता की बात करते हैं? क्या कर्फ्यू और उपद्रव के माहौल में विकास के सपने जमीन पर उतारे जा सकते हैं? कानून का राज और विधि का शासन ही विकास की गारंटी है। प्रदेश सरकार ने प्रभावी ढंग से विधि के शासन को लागू किया है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।



सीएम ने 2017 से पहले की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबों को राशन नहीं मिलता था और खाद्यान्न घोटाले होते थे। रोजगार और निवेश के अवसर सीमित थे। सुरक्षा, बिजली और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण प्रदेश से पलायन होता था। आज संविधान के आदर्शों के अनुरूप शासन व्यवस्था को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।