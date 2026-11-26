'दलित का बेटा सीएम बनेगा और अब्दुल का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा'

रैली स्थल पर लगाए गए होर्डिंग और पोस्टर सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बने रहे, जिन पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 'दलित का बेटा सीएम बनेगा और अब्दुल का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा।' इस नारे के माध्यम से मोर्चे ने प्रदेश की राजनीति में एक नए सामाजिक समीकरण को साधने का संदेश दिया है। गठबंधन ने 2027 का विधानसभा चुनाव राज्य की सभी 403 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। मोर्चे की रणनीति प्रदेश के करीब 21 प्रतिशत दलित और 19 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की है, जो मिलकर राज्य की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं।