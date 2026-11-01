दिन में गर्मी, रात में ठंड, नवंबर में कैसा रहेगा यूपी का मौसम?

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उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी बारिश और तेज हवाओं का दौर अब थमने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार से अर्नब तूफान और पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने लगेगा। इसके साथ ही प्रदेश में दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी, लेकिन रातें ठंडी हो सकती हैं। वहीं, बारिश के बाद सुबह के समय कोहरे की दस्तक भी देखने को मिलेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या नवंबर में यूपी को कड़ाके की ठंड का इंतजार करना पड़ेगा या इस बार सर्दी सामान्य से कम रहने वाली है? देखिए ये रिपोर्ट।

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