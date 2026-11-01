ईडी की अदालत में फूट फूटकर रोये आजम खां: जज के सामने हाथ जोड़कर बोले- बदले की भावना से सब कुछ खत्म हो गया

'बदले की भावना से सब कुछ खत्म हो गया'

आजम खां ने विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार पांडेय के सामने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से सब कुछ खत्म हो गया है। अदालत में पेश होते समय उन्होंने यह भी कहा था कि अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यह पेशी गाजियाबाद स्थित ईडी की विशेष अदालत में हुई। शनिवार को रामपुर जेल से रिहा होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुई।